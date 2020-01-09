Новогодние каникулы для томских медиков прошли в штатном режиме

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:35:16+03:00

Чаще всего томичи обращались к медикам при гипертонии и острых респираторных заболеваниях. Фото: из открытых источников

Средняя нагрузка на экипаж «скорой» увеличилась с 17 до 20 выездов в сутки

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С 31 декабря 2019-го по 8 января 2020 года в Томске на станцию скорой медицинской помощи поступило 11 559 звонков, из них 3 924 – по поводу детей. Бригады «скорой» выполнили 6 258 выездов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В течение суток в праздничные и выходные дни работали от 38 до 41 бригады. При этом средняя нагрузка на медицинский экипаж «скорой» увеличилась с 17 до 20 выездов ежесуточно.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов отметил: «Несмотря на большую загруженность, новогодние каникулы прошли спокойно. Чаще всего томичи обращались за помощью при гипертонии (около 500 вызовов) и ОРВИ (более 400 обращений). Также медики оказали помощь 29 пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».

Санитарная авиация Томской областной клинической больницы в течение новогодних каникул эвакуировала 28 человек, включая одного ребенка.

Большинство пациентов - с инфарктами, инсультами, а также неврологическими патологиями, - доставлялись в медучреждения наземным транспортом.

«Вертолет потребовался только в одном случае, когда из Колпашева в областной центр эвакуировали пациента с черепно-мозговой травмой», - уточнил главный врач Томской ОКБ Михаил Лукашов.

ИСТОЧНИК KP.RU