2020-01-09T11:31:47+03:00
Экономика

Для жителей Томской области меняется ставка налога на имущество физических лиц

С 2020 года в России его размер будет рассчитываться из кадастровой стоимости
Антонина Ленская
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Размер налога по инвентаризационной и по кадастровой стоимости может существенно отличаться.Размер налога по инвентаризационной и по кадастровой стоимости может существенно отличаться.Фото: из открытых источников
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Томичи и жители области могут подать в налоговую инспекцию заявление на перерасчет налога на имущество физических лиц, исходя из его кадастровой стоимости. Если сумма пересчитанного налога окажется в два раза ниже, переплату вернут, сообщили в Управлении ФНС по Томской области.

С 2020 года Российская Федерация перешла на расчет налога на имущество физлиц (НИФЛ) от кадастровой стоимости, а не инвентаризационной. Уведомления с новыми расчетами жители региона получат только в 2021 году - по итогам 2020-го. До этого момента налог рассчитывается от инвентаризационной стоимости.

Однако Конституционный суд РФ в постановлении от 15 февраля 2019 года разъяснил, что граждане имеют право в индивидуальном порядке обратиться в налоговый орган для исчисления НИФЛ от кадастровой стоимости раньше 2020 года. Чтобы получить перерасчет, в налоговую инспекцию нужно направить заявление.

Как поясняют в УФНС, если сумма налога от инвентаризационной стоимости будет более чем в два раза превышать сумму от кадастровой стоимости, налогоплательщику произведут перерасчет за три предыдущих налоговых периода (сейчас это 2017-2019 годы).

Образовавшуюся переплату можно вернуть из бюджета или направить на уплату текущих налоговых платежей. Перерасчет от кадастровой стоимости будет сделан по ставке 0,1 % (от инвентаризационной налог считается по ставке 0,4 %).

Впрочем, в дальнейшем - с 2021 года - ставка по кадастровой стоимости может измениться. Дело в том, что налог на имущество относится к категории местных, и его ставка устанавливается муниципальными властями. Она может быть увеличена и отличаться в разных районах области от 0,1 % до 0,3 %.

Добавим, в 2019 год Томский областной центр инвентаризации и кадастра провел оценку кадастровой стоимости для всех объектов недвижимости в регионе. Ознакомиться с документом и узнать новую кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте tomsk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые акты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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