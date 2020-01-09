2020-01-09T09:20:12+03:00
Общество

За новогодние каникулы в томских роддомах появился на свет 171 малыш

Первой родилась девочка, ставшая четвертым ребенком в многодетной семье
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Больше всего малышей "новогодних" малышей родилось в областном перинатальном центреБольше всего малышей "новогодних" малышей родилось в областном перинатальном центреФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 31 декабря 2019-го по 8 января 2020 года в Томске родилось 89 мальчиков и 82 девочки. Таковы данные облздрава. Две двойни появились на свет в областном перинатальном центре им И. Д. Евтушенко и в роддоме № 4.

Первой родившейся в 2020 году стала девочка весом 2420 грамм и ростом 46 сантиметров. Она появилась на свет 1 января в 01:55 в роддоме № 4 Томска и стала четвертым ребенком в семье.

«Больше всего малышей — 68 — родилось в областном перинатальном центре, на втором месте роддом № 4 — 44 ребенка, на третьем — роддом имени Семашко, где появились на свет 33 ребенка. Еще 26 детей приняли медики роддома №1», — сообщила главный акушер-гинеколог облздрава Татьяна Чернобай.

Самым крупным ребенком стал мальчик весом 4530 грамм — родился в областном перинатальном центре им. И. Д. Евтушенко 3 января в 20:20. Малыш стал первенцем у 39-летней мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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