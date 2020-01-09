В новогодние каникулы энергокомплекс Томской области сработал без сбоев
В праздничные дни энергетики региона работали в соответствии с заданиями системного оператора и температурным графиком, обеспечивая надежное тепло- и электроснабжение потребителей. Как сообщил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный, с 31 декабря по 8 января на предприятиях действовал режим повышенной готовности. Незначительные повреждения в сетях устранялись оперативно. С сегодняшнего дня, 9 января, электросетевой комплекс функционирует в штатном режиме.
- В новогодние каникулы на энергетических объектах был усилен контроль над технологическим оборудованием, а также их безопасность и охрана. Все энергокомпании сформировали аварийные бригады и назначили ответственных дежурных из числа руководящего состава, - добавил вице-губернатор.
По данным обладминистрации, в Томской области предприятия ТЭК подготовили к осенне-зимнему периоду четыре основные электростанции, отремонтировали 194 силовых трансформатора, 494 трансформаторных подстанции,
387 км линий электропередачи и 32 км кабельных линий.
Энергетики заменили 2419 опор воздушных линий и 51 км проводов. На объектах генерации в Томске и Северске созданы необходимые запасы угля и мазута для надежного прохождения зимнего периода.
ИСТОЧНИК KP.RU