В 2020 году Томская область направит на ремонт автодорог 527 млн рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T07:52:03+03:00

В общей сложности на дорожный ремонт регион получит из госбюджета 3,2 миллиарда рублей Фото: из открытых источников

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Районы и города Томской области в 2020 году получат на ремонт автомобильных дорог субсидию по губернаторской программе «Дороги». Общий объем ее финансирования составит 527,5 миллиона рублей. Самую большую поддержку получат Томск, Томский и Колпашевский районы.

Распределение субсидии осуществлялось, исходя из протяженности автомобильных дорог на территории муниципального образования, а также с учетом итогов реализации государственной программы за 2019 год.

Именно поэтому наибольший объем финансирования получили муниципальные образования: город Томск, Томский район, Колпашевский район, Асиновский район, Каргасокский район. Наименьший объем финансирования – Тегульдетский район, Зырянский район, Александровский район, город Кедровый.

В 2019 году Томск, Томский и Колпашевский районы занимали верхние строчки списка муниципалитетов, получающих наибольшую поддержку по программе "Дороги": Томск – 81,3 миллиона рублей, Томский район – 61,45 миллиона, Колпашевский район – 39,5 миллиона рублей.

В 2015 году губернатор Сергей Жвачкин принял решение о поддержке муниципалитетов именно после посещения Колпашева.

В прошлом году на средства по губернаторской программе в Томской области было отремонтировано более 100 километров дорог местного значения. Всего за четыре года осуществления господдержки показатель составляет около 400 километров.

Также в 2020 году в Томской области вырастет финансирование работ по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" – в общей сложности регион получит из госбюджета 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, власти РФ предоставят в 2020-2022 годах 3,5 миллиарда на строительство "прокола" на Богашевском тракте, подъезда к аэропорту Томска и реконструкцию трассы Камаевка – Асино – Первомайское.

ИСТОЧНИК KP.RU