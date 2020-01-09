Жительница Томска Антонина Бирюкова отметила 100-летний юбилей

9 Янв. 2020 2020-01-09T06:13:28+03:00

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Вчера, 7 января, отметила свое 100-летие жительница Томска Антонина Михайловна Бирюкова. Ее биография является отражением событий, происходивших в жизни нашей страны в течение века.

В 1934 году школьница Антонина Бирюкова стала первой томичкой, награжденной путевкой в знаменитый пионерлагерь «Артек». Во время учебы в Томском институте железнодорожного транспорта она возглавляла комсомольскую организацию вуза, а в 1945-м была избрана секретарем Томского горкома ВЛКСМ. Работала в Томском политехническом университете, где прошла путь от ассистента кафедры до проректора по вечернему и заочному обучению. С 1961-го по 1976 год являлась членом партийной комиссии Томского обкома КПСС. На счету юбиляра ряд государственных наград, в том числе медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Известна Антонина Михайловна и своими спортивными достижениями (она была семикратной чемпионкой Сибири и Дальнего Востока по горнолыжному спорту).

В связи с юбилеем губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил А. М. Бирюковой поздравление, в котором сказано: «Есть люди, которые рождаются активистами, и вы - одна из них. Невозможно представить, как вам удавалось совмещать насыщенную общественную и спортивную жизнь с ответственной работой. Такие люди, как вы, - гордость и слава нашей области». Глава региона пожелал Антонине Михайловне здоровья, счастья, радости и всего самого доброго в новом веке.

ИСТОЧНИК KP.RU