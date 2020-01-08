Томич до смерти избил девушку в Сочи и бросил на обочине

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:24:37+03:00

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В городе Сочи спустя полтора месяца нашли мужчину,который до смерти избил девушку. Как сообщает источник - паблик "Интересный Сочи", эта трагедия произошла в городе-курорте еще 16 ноября 2019 года.

На обочине дороги в Хостинском районе Сочи неподалеку от Орлиных скал местные жители обнаружили лежащую женщину. Ее тело было усыпано синяками и кровопотеками, дыхание было слабым. Но самое страшное - лицо буквально превратили в кровавое месиво.

На место очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов и бригаду «скорой». Однако спасти женщину не удалось: от полученных травм она скончалась по дороге в больницу.

Убийцу искали больше полутора месяца. А в канун Нового года, видимо, не выдержав, он сам явился в отдел полиции и во всем признался.

32-летний мужчина оказался родом из Томска. В Сочи он жил последнее время. Подозреваемый написал явку с повинной, сознавшись в том, что именно он избил девушку.

Как объяснил сам мужчина, в тот день они ехали в сторону Орлиных скал на прогулку.

По дороге между ними возникла ссора.

- Я остановил машину, вывел ее на улицу и сильно избил, после чего оставил на обочине... - рассказывал 32-летний подозреваемый. - Я испугался и уехал. Думал, что она жива... А потом прочитал в интернете, что она скончалась.

Сейчас мужчину допрашивают и возят на следственные эксперименты. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU