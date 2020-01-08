Томички с маленькими детьми смогут пройти курсы и открыть бизнес

8 Янв. 2020 2020-01-08T07:14:41+03:00

Один из вариантов работы в декрете - онлайн бизнес Фото: из открытых источников

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Служба занятости Томской области предложит в 2020 году курсы для томичек с детьми до 7 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уже в этом году наш регион получит около 20 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Демография". Средства предназначены для организации образовательных программ для молодых мам.

"Мама не хочет учиться дистанционно. Она хочет выйти из дома. Поэтому перед образовательными организациями стоит задача сделать гибкий график обучения. Мамы хотят получать предпринимательские навыки, как реализовать себя в сфере интернет-продаж, как монетизировать собственное хобби и так далее", - говорится в сообщении на сайте службы занятости.

В данный момент идет подготовка программ обучения, благодаря которым томички смогут получить полезные знания для открытия своего дела.

ИСТОЧНИК KP.RU