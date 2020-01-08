Житель Томской области погиб в пожаре на кухне

8 Янв. 2020 2020-01-08T06:55:42+03:00

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В селе Сулзат Молчановского района Томской области 8 января загорелся дом. Как указали в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 01:50 8 января.

"В 4 метрах от жилого дома обгорели стены внутри бревенчатой кухни, площадь пожара составила 20 квадратных метров", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС Томск.

В кухне спасатели обнаружили тело хозяина дома, мужчины 1956 года рождения.

Пожар удалось ликвидировать в 2:04 по местному времени. В тушении принимали участие 5 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU