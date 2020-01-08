2020-01-08T06:18:35+03:00
Недвижимость

Жители томского Каштака остались без воды в Рождество

Коммунальные службы ликвидировали порыв на сетях водоснабжения в Ленинском районе
Антонина Ленская
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Из-за аварии по многим адресам на Каштаке не было ни холодной, ни горячей воды.Из-за аварии по многим адресам на Каштаке не было ни холодной, ни горячей воды.Фото: из открытых источников
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Утром, 7 января, поступила информация о повреждении водопроводной линии диаметром 300 миллиметров на проспекте Мира, 27. Мэр Томска Иван Кляйн направил городские службы на ликвидацию последствий повреждения.

Как сообщил заместитель мэра по городскому хозяйству Владимир Брюханцев, бригады «Томскводоканала» провели аварийно-восстановительные работы на пересечении пр. Мира и ул. Интернационалистов. К ликвидации повреждения было привлечено 11 единиц техники. Холодная вода отсутствовала в ряде домов по пр. Мира, ул. Интернационалистов, Ф. Мюнниха, Говорова.

В связи с выходом воды на проезжую часть было закрыто движение троллейбусов маршрута № 6 в обе стороны по пр. Мира. На место аварии направили технику районных подрядчиков и «ТомскСАХ» для уборки образовавшейся наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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