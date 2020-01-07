Томские ученые выяснили, от чего зависит прочность самолетов

7 Янв. 2020 2020-01-07T07:25:54+03:00

О результатах своей работы они рассказали на международной конференции

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Учёные физико-технического факультета проводят эксперименты по проверке прочности сплавов на основе титана. Именно они используются для строительства новой космической, авиационной техники, судостроения, пояснили в пресс-службе ТГУ. Оказывается, если в детали из этого сплава есть отверстие, вытачка или надрез, то её способность испытывать резкие нагрузки уменьшается более чем в 10 раз.

– Когда проектируют конструкцию, то в расчет закладываются определенные показатели, например, прочности. Эти числа берутся из справочников, но основная масса этих характеристик получена в условиях медленного нагружения. Если идет резкий удар – шасси перед посадкой самолета, удар льдин о корпус судов, различные вибрации, нельзя использовать эти показатели, прогноз, приведет к аварии, разрушению и катастрофе, – рассказал Владимир Скрипняк, профессор лаборатории свойств веществ в экстремальных состояниях ТГУ.

– Мы смотрим, насколько условия высокоскоростного нагружения влияют на характеристики, которые закладываются в прочностные расчеты при проектировании.

Учёные ТГУ сосредоточились на повреждении материалов, в которых присутствуют концентраторы напряжений – это различные отверстия, вытачки, надрезы.

Эксперименты показали, что в таком случае при резких ударах предельные степени деформации уменьшаются более чем в 10 раз. То есть при наличии разного рода отверстий в деталях из титановых сплавов резко понижается способность испытывать нагрузки.

– Чтобы не допустить аварий, которые возникают при динамических нагрузках, при проектировании показатели прочности берут с запасом, их увеличивают в 5-6 раз. Но на самом деле нужно увеличивать в 10, – подчеркнул Владимир Скрипняк.

Профессор подчеркнул, что исследования в области материалов, их свойств и характеристик важны для ключевых отраслей промышленности – космоса, химических производств, транспортных систем.

Добавим, что исследования лаборатории свойств веществ в экстремальных состояниях поддержаны Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.

ИСТОЧНИК KP.RU