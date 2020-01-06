Томичам напоминают об опасности пожаров в частном секторе в зимнее время

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:28:15+03:00

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Пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области информирует: для предупреждения пожаров, минимизации их последствий, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров сотрудники отделений надзорной деятельности проводят профилактические рейды в частном жилом секторе. При этом повышенное внимание уделяется местам проживания одиноких пожилых граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Прежде всего, с жильцами проводятся беседы о правилах эксплуатации печей и прочих отопительных устройств. Зимой, в холода, эта информация приобретает первостепенное значение. Сотрудники МЧС напоминают, как действовать в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Особое внимание специалисты уделяют вопросам присмотра за детьми и соблюдения правил противопожарной безопасности в жилом фонде в зимний период. А для профилактики гражданам вручаются соответствующие памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU