Власти: жители Томской области с редкими заболеваниями будут обеспечены лекарствами

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:25:46+03:00

В России редкими считают заболевания, которые встречаются не более чем у 10 человек на 100 тысяч населения. Фото: из открытых источников

В 2019 году на закупку препаратов было направлено более 150 миллионов рублей

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В 2019 году 174 жителя Томской области, страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, в том числе 79 детей, получили лекарственные препараты на общую сумму 152,7 миллиона рублей.

По данным областного департамента здравоохранения, 139,2 млн рублей были выделены из бюджета региона. Еще 13,5 млн рублей поступили от Федерации на покупку лекарств для 16 пациентов с редкими заболеваниями, включенными в программу федеральной помощи.

Как сообщила председатель комитета организации лекарственного обеспечения Елена Потягайлова, в минувшем году всем пациентам с орфанными заболеваниями лекарственные препараты были предоставлены в полном объеме. «Заявка Томской области на обеспечение лекарствами данной категории пациентов в 2020 году утверждена Минздравом России. Необходимые препараты они смогут получить вовремя в необходимом количестве», - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU