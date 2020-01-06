В Рождество состоится праздник для томичей на Новособорной
7 января с 13.30 до 17.00 на центральной площади Томска у Елки пройдет большой рождественский праздник.
В программе - выступление хора Томской духовной семинарии, детских коллективов Центра сибирского фольклора, муниципального театра фольклора «Разноцветье», арт-проекта «Васильев вечер», народного вокального ансамбля «Надежда» и народного хора «Русская песня».
Как сообщает пресс-служба мэрии, гостем праздника станет народный ансамбль казачьей песни «Иверень» под руководством реестрового казака, музыканта и певца Александра Ковбаса.
Детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры в ярких стилизованных костюмах. Все гости смогут угоститься с горячим чаем с пирогами и пряниками и посетить праздничную ярмарку.
ИСТОЧНИК KP.RU