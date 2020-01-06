2020-01-06T13:20:02+03:00
Общество

В Рождество состоится праздник для томичей на Новособорной

Гостей ожидает концерт и ярмарка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В дни новогодних каникул на главной площади всегда много народаВ дни новогодних каникул на главной площади всегда много народаФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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7 января с 13.30 до 17.00 на центральной площади Томска у Елки пройдет большой рождественский праздник.

В программе - выступление хора Томской духовной семинарии, детских коллективов Центра сибирского фольклора, муниципального театра фольклора «Разноцветье», арт-проекта «Васильев вечер», народного вокального ансамбля «Надежда» и народного хора «Русская песня».

Как сообщает пресс-служба мэрии, гостем праздника станет народный ансамбль казачьей песни «Иверень» под руководством реестрового казака, музыканта и певца Александра Ковбаса.

Детей будут развлекать ростовые куклы и аниматоры в ярких стилизованных костюмах. Все гости смогут угоститься с горячим чаем с пирогами и пряниками и посетить праздничную ярмарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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