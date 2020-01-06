Томская фристайлистка Алина Брезгина выступит на юношеских Олимпийских играх

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:20:57+03:00

Представлять российскую команду по фристайлу в Лозанне будут 10 спортсменов

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Соревнования по фристайлу в рамках III зимних юношеских Олимпийских игр пройдут с 18 по 22 января. Представлять национальную команду в Лозанне (Швейцария) будут 10 российских спортсменов. В их числе томичка Алина Брезгина, которая выступит в дисциплинах «биг-эйр» и «слоупстайл».

По данным Агентства спортивных новостей SportUs.Рro, в 2019 году воспитанница томского тренера Артема Валинтеева становилась призером Кубка РФ и двукратной победительницей Спартакиады учащихся России.

Состав сборной сформировался во время подготовки команды по фристайлу. Спортсмены прошли тренировки по общефизической и батутной подготовке, по специальной подготовке на снегу. Сборы проходили в Ярославле, Чайковском, Сочи, Красноярске. Также спортсмены тренировались на австрийских и швейцарских горнолыжных курортах. У ребят есть международный соревновательный опыт. Тренирует команду Дмитрий Старковский.

Как подтвердили в исполкоме Олимпийского комитета России, отечественная команда будет участвовать в Играх в полноценном режиме, с российским флагом, а в честь побед наших спортсменов будет исполняться гимн страны.

ИСТОЧНИК KP.RU