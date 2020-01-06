2020-01-06T10:18:42+03:00
Недвижимость

Финансирование программы «Бюджетный дом» в Томской области вырастет в 10 раз

На строительство жилья для сельских бюджетников власти выделили 100 миллионов рублей
Антонина Ленская
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Первые «бюджетные дома» были построены в 2017 году в Тегульдетском и Молчановском районах.Первые «бюджетные дома» были построены в 2017 году в Тегульдетском и Молчановском районах.Фото: из открытых источников
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В 2020 году на строительство бесплатного жилья для сельских работников бюджетной сферы из областной казны будет направлено 100 млн рублей, что в 10 раз превышает финансирование минувшего года. Такое решение принял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, его поддержали депутаты региональной Думы.

Кроме строительства домов по типовым проектам, обновленная программа поддержки сельских специалистов «Бюджетный дом» предполагает также покупку готового жилья. Это актуально для северных территорий области, где из-за логистики и климатических особенностей строительство обходится дороже, а местный рынок недвижимости переполнен предложениями.

Как ранее сообщала пресс-служба обладминистрации, программа «Бюджетный дом» началась в 2017 году со строительства двух жилых двухквартирных зданий в Тегульдетском и Молчановском районах.

В 2018-м еще четыре бюджетных дома появились в Бакчарском и Первомайском районах, в 2019-м был построен дом на четыре квартиры в Асиновском районе. За три года на возведение бюджетного жилья в Молчанове, Тунгусове, Тегульдете, Берегаеве, Куянове, Сергееве, Бакчаре, Парбиге и Асине областной бюджет направил 50 млн рублей.

Добавим, что муниципалитеты, где в 2020 году появится жилье для сельских специалистов, будут определены по итогам отбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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