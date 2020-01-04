2020-01-04T14:19:46+03:00
Общество

В томских колониях проходит конкурс снежных фигур (ФОТО)

Осужденные создали красивые цветные скульптуры
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: 70.fsin.suфото: 70.fsin.suФото: из открытых источников
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С 20 декабря по 20 января в учреждениях мест отбывания наказания в Томской области проходит ежегодный ведомственный конкурс снежных фигур. В нем участвуют все следственные изоляторы и колонии.

Активная подготовка к конкурсу началась еще в декабре. В коллективной работе творческой команды у каждого была своя роль. Вначале «плотники» сооружали деревянные кубы и набивали их снегом, затем «художники» рисовали эскизы, а «скульпторы» инструментами вырезали фигуры. «Дизайнеры» накануне Нового года раскрасили снежные шедевры. И в праздник на режимных территориях появились сказочные герои – Деды Морозы, Снегурочки, ангелы, герои мультфильмов, разнообразные по стилю и размерам символы нынешнего года – веселые крысы с сыром и подарками.

В январе жюри подведет итоги и определит призеров. В прошлом году первое место заняли осужденные из ЛИУ-1, второе место – мастера из ИК-3, третье – скульпторы из ИК-4. В этом году на победу серьезно претендуют юные зодчие из ТВК-2, их снежные фигуры отличаются яркостью и оригинальностью.

Все творческие коллективы будут награждены почетными грамотами.

Активное участие осужденных в культурной жизни учреждения обязательно учитывается при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении. Лучшие работы появятся на ведомственном сайте.

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

фото: 70.fsin.su Фото: из открытых источников

фото: 70.fsin.suФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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