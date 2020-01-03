Томичей приглашают на турнир по хоккею с мячом в валенках
Подать заявку можно завтра утром
фото: Федерация хоккея с мячом Свердловской областиФото: из открытых источников
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Необычные соревнования пройдут в Томске в новогодние каникулы. Местом проведения станет хоккейный корт на улице Транспортной, 4, сообщает пресс-служба мэрии.
Турнир будет проходить 4 и 5 января с 10 часов. Участвовать будут взрослые команды. А 6 января с 13.30 часов на катке «Под звездным небом» в переулке Томском состоится финальная игра турнира.
Заявки будут приниматься перед началом турнира 4 января до 10.00 по месту проведения турнира
ИСТОЧНИК KP.RU