2020-01-03T14:06:41+03:00
Спорт

Томичей приглашают на турнир по хоккею с мячом в валенках

Подать заявку можно завтра утром
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Федерация хоккея с мячом Свердловской областифото: Федерация хоккея с мячом Свердловской областиФото: из открытых источников
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Необычные соревнования пройдут в Томске в новогодние каникулы. Местом проведения станет хоккейный корт на улице Транспортной, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Турнир будет проходить 4 и 5 января с 10 часов. Участвовать будут взрослые команды. А 6 января с 13.30 часов на катке «Под звездным небом» в переулке Томском состоится финальная игра турнира.

Заявки будут приниматься перед началом турнира 4 января до 10.00 по месту проведения турнира

ИСТОЧНИК KP.RU

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