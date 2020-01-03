Томичей приглашают на турнир по хоккею с мячом в валенках

3 Янв. 2020 2020-01-03T14:06:41+03:00

фото: Федерация хоккея с мячом Свердловской области Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Необычные соревнования пройдут в Томске в новогодние каникулы. Местом проведения станет хоккейный корт на улице Транспортной, 4, сообщает пресс-служба мэрии.

Турнир будет проходить 4 и 5 января с 10 часов. Участвовать будут взрослые команды. А 6 января с 13.30 часов на катке «Под звездным небом» в переулке Томском состоится финальная игра турнира.

Заявки будут приниматься перед началом турнира 4 января до 10.00 по месту проведения турнира

ИСТОЧНИК KP.RU