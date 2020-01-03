В Томске пройдет новый конкурс «Сибирская красавица»

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:57:07+03:00

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4 января в 17:00 на площади Новособорной томичей и гостей города ожидает яркая концертная программа, а также новогодний конкурс на звание «Сибирская красавица».

Гости выберут победительниц, которые получат приятные сюрпризы от косметической фирмы-спонсора.

Также томичей ожидает игровая программа с новогодними конкурсами и веселыми эстафетами. Организаторами мероприятия выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекрёсток».

Отметим, что организатором выступает администрация города Томска, а также спонсоры среди которых недропользователи, производственные и строительные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU