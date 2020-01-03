В Томске пройдет новый конкурс «Сибирская красавица»
4 января в 17:00 на площади Новособорной томичей и гостей города ожидает яркая концертная программа, а также новогодний конкурс на звание «Сибирская красавица».
Гости выберут победительниц, которые получат приятные сюрпризы от косметической фирмы-спонсора.
Также томичей ожидает игровая программа с новогодними конкурсами и веселыми эстафетами. Организаторами мероприятия выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекрёсток».
Отметим, что организатором выступает администрация города Томска, а также спонсоры среди которых недропользователи, производственные и строительные компании.
ИСТОЧНИК KP.RU