2020-01-03T13:57:07+03:00
Общество

В Томске пройдет новый конкурс «Сибирская красавица»

Город выберет самых интересных и обаятельных девушек
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: фишки.нетфото: фишки.нетФото: из открытых источников
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4 января в 17:00 на площади Новособорной томичей и гостей города ожидает яркая концертная программа, а также новогодний конкурс на звание «Сибирская красавица».

Гости выберут победительниц, которые получат приятные сюрпризы от косметической фирмы-спонсора.

Также томичей ожидает игровая программа с новогодними конкурсами и веселыми эстафетами. Организаторами мероприятия выступает муниципальный Дом культуры «Томский перекрёсток».

Отметим, что организатором выступает администрация города Томска, а также спонсоры среди которых недропользователи, производственные и строительные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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