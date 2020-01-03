2020-01-03T13:37:05+03:00
Недвижимость

С начала зимы с магистралей Томска вывезли около 116 тысяч тонн снега

На городских улицах за прошедшие сутки работало больше 160 единиц техники
Антонина Ленская
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Каждую зиму вывоз снега в Томске становится одной из главных проблем для муниципальной власти.Каждую зиму вывоз снега в Томске становится одной из главных проблем для муниципальной власти.Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки 161 единица техники МБУ «ТомскСАХ» убирала снег с городских улиц. Вчера днем, 2 января, для обеспечения безопасности дорожного движения прочищали магистрали и вывозили снег 66 машин, а в ночную смену было выведено еще 95 единиц.

Вывоз снега на полигон, с учетом сторонних организаций и муниципального предприятия, составил около 2,5 тысячи тонн. В целом с начала зимнего содержания города на снегоотвалы с томских магистралей уже доставлено более 116 тысяч тонн снежной массы.

Сегодня, 3 января, в дневное время на улицах Томска продолжали работу пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, самосвалы, грейдеры, погрузчики, роторы, трактора (всего почти 70 единиц). С учетом погодных условий техника «ТомскСАХ» проводит сплошную посыпку улиц и разметание. Автогрейдеры скалывают снег в прибордюрной части, расчищают остановки и посадочные площадки, пешеходные переходы. Одновременно районные подрядчики убирают снег с внутриквартальных территорий.

Как подчеркнула пресс-служба мэрии Томска, механизированное содержание дорог и улиц выполняется также на удаленных от центра и присоединенных территориях. Сюда входят с. Тимирязевское, с. Дзержинское, пос. Нижний Склад, д. Эушта, пос. Геологов, пос. Просторный, пос. Апрель, д. Лоскутово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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