Три за пять: жителю Томской области грозит срок за вылов молоди осетра

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:32:58+03:00

За вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу, спросят по всей строгости закона. Фото: из открытых источников

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Сотрудниками Госавтоинспекции по Каргасокскому району во время патрулирования был остановлен автомобиль под управлением местного жителя. В ходе осмотра машины в багажном отделении полицейские обнаружили пять экземпляров молоди сибирского осетра, являющегося особо ценной породой рыб.

По предварительным данным, подозреваемый незаконно выловил «краснокнижную» рыбу, находясь на берегу реки Оби в районе села Каргасок, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отделом дознания районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Добавим: в Томской области категорически нельзя ловить такие виды рыб как нельма, муксун, сибирский осетр, ленок, таймень, сибирский пестроногий подкаменщик. Специалисты рекомендуют: если вдруг ценная особь случайно попалась в сеть, ее следует выпустить и сменить место рыбалки.

ИСТОЧНИК KP.RU