На томской трассе в аварии погиб водитель автомобиля «Тойота»

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:29:12+03:00

Трагические происшествия на дороге часто случаются именно на «встречке». Фото: из открытых источников

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Вчера, 2 января, около 17 час. 35 мин. в районе 18-го километра автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево (Томский район) произошло столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Витц» 1993 года рождения двигался со стороны города Колпашево в сторону Томска. Не справившись с управлением транспортным средством, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автобусом «Хайгер» под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался в противоположную сторону.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового авто скончался на месте. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, все обстоятельства уточняются, сообщила пресс-служба регионального Управления внутренних дел.

Очевидцы и свидетели происшествия могут обратиться в ГИБДД УМВД России по Томской области по телефону: 8 (3822) 66-44-22.

ИСТОЧНИК KP.RU