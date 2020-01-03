Томская поисково-спасательная служба получит средства на закупку оборудования
На закупку нового оборудования для Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС) в 2020 году из бюджета региона будет направлено 4,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, такая же сумма была выделена на улучшение материально-технической базы ПСС и в 2019 году.
На эти средства для оперативной дежурной смены был установлен блок-бокс площадью 65 квадратных метров, закуплены мотопомпа и комплект уплотнительных клиньев для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, водолазное снаряжение, многофункциональный ручной аварийно-спасательный инструмент, альпинистское и газоспасательное снаряжение.
В 2020-м для работы спасателей планируется приобрести костюмы химической защиты, шланговый дыхательный аппарат для газоспасательных работ, гидрокостюмы сухого типа, водолазные боты, телескопическую лестницу, мебель для оперативной дежурной смены и компьютеры. Также в течение года в ведомстве пройдет текущий ремонт и обновление имеющегося оборудования и техники.
ИСТОЧНИК KP.RU