2020-01-03T13:23:33+03:00
Общество

Томская поисково-спасательная служба получит средства на закупку оборудования

В оснащении спасателей появятся новые гидрокостюмы и дыхательные аппараты
Антонина Ленская
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Сотрудники ПСС регулярно проходят аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ.Сотрудники ПСС регулярно проходят аттестацию на право ведения аварийно-спасательных работ.Фото: из открытых источников
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На закупку нового оборудования для Томской областной поисково-спасательной службы (ПСС) в 2020 году из бюджета региона будет направлено 4,5 млн рублей. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, такая же сумма была выделена на улучшение материально-технической базы ПСС и в 2019 году.

На эти средства для оперативной дежурной смены был установлен блок-бокс площадью 65 квадратных метров, закуплены мотопомпа и комплект уплотнительных клиньев для ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, водолазное снаряжение, многофункциональный ручной аварийно-спасательный инструмент, альпинистское и газоспасательное снаряжение.

В 2020-м для работы спасателей планируется приобрести костюмы химической защиты, шланговый дыхательный аппарат для газоспасательных работ, гидрокостюмы сухого типа, водолазные боты, телескопическую лестницу, мебель для оперативной дежурной смены и компьютеры. Также в течение года в ведомстве пройдет текущий ремонт и обновление имеющегося оборудования и техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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