Томский праздник «Большой Амикан» вошел в топ-20 лучших событий в России
Праздник охотника «Большой Амикан», который ежегодно проходит в Верхнекетском районе, вошел в число 20 лучших событий по результатам народного голосования на портале Национального календаря EventsInRussia.com.
Как отмечают организаторы, «Большой Амикан» - это дань уважения традициям, возможность выявления талантливых охотников, обмена и повышения профессионального мастерства. Уже традиционный праздник стал местом притяжения для жителей и гостей области, а его название - популярным брендом. В очередной раз он состоится в поселке Белый Яр в начале марта 2020 года.
Народное голосование проходило на сайте с 15 по 21 декабря. Лидеры по числу голосов получат диплом «Лучшее событие года» и дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов EventsInRussia.com на внутреннем и зарубежном рынках.
С полным списком событий можно ознакомиться на портале EventsInRussia.com. Позже станут известны лучшие события по результатам экспертной оценки.
ИСТОЧНИК KP.RU