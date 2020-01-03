2020-01-03T13:19:46+03:00
Звезды

Томский праздник «Большой Амикан» вошел в топ-20 лучших событий в России

Уже несколько лет он проводится весной в Верхнекетском районе
Антонина Ленская
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Все события празднества объединены вокруг главных тем: медведь, охота, гостеприимство.Все события празднества объединены вокруг главных тем: медведь, охота, гостеприимство.Фото: из открытых источников
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Праздник охотника «Большой Амикан», который ежегодно проходит в Верхнекетском районе, вошел в число 20 лучших событий по результатам народного голосования на портале Национального календаря EventsInRussia.com.

Как отмечают организаторы, «Большой Амикан» - это дань уважения традициям, возможность выявления талантливых охотников, обмена и повышения профессионального мастерства. Уже традиционный праздник стал местом притяжения для жителей и гостей области, а его название - популярным брендом. В очередной раз он состоится в поселке Белый Яр в начале марта 2020 года.

Народное голосование проходило на сайте с 15 по 21 декабря. Лидеры по числу голосов получат диплом «Лучшее событие года» и дополнительную маркетинговую поддержку в рамках проектов EventsInRussia.com на внутреннем и зарубежном рынках.

С полным списком событий можно ознакомиться на портале EventsInRussia.com. Позже станут известны лучшие события по результатам экспертной оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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