2020-01-02T07:30:20+03:00
Происшествия

На территории Томской области обнаружена незаконная рубка леса

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до семи лет
Антонина Ленская
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Даже угроза тюремного срока не останавливает «черных» лесорубов.Даже угроза тюремного срока не останавливает «черных» лесорубов.Фото: из открытых источников
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Накануне Нового года в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее не судимый житель поселка Белый Яр 1963 года рождения.

По предварительным данным, мужчина, находясь на территории Белоярского участкового лесничества, совершил незаконную рубку в крупном размере. Полицейские насчитали 149 сосен, 82 кедров, 5 елей и 40 берез общим объемом 152 кубометров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 220 000 рублей.

Сотрудниками районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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