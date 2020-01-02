На территории Томской области обнаружена незаконная рубка леса
Накануне Нового года в дежурную часть ОМВД России по Верхнекетскому району поступило сообщение о незаконной рубке деревьев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее не судимый житель поселка Белый Яр 1963 года рождения.
По предварительным данным, мужчина, находясь на территории Белоярского участкового лесничества, совершил незаконную рубку в крупном размере. Полицейские насчитали 149 сосен, 82 кедров, 5 елей и 40 берез общим объемом 152 кубометров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 220 000 рублей.
Сотрудниками районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU