Школьник из Томского района награжден медалью «За спасение погибающих на водах»

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:17:34+03:00

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В апреле 2019 года 11-летний Юрий Мельников из села Батурино (Томский район) с пятилетней племянницей играл в мяч рядом с домом. Через дорогу протекает небольшая река, которая широко разливается в весеннее половодье. В нее и укатился мяч, потянувшись за которым, девочка провалилась в ледяную воду.

Когда жизнь малышки была на волоске, а звать на помощь взрослых не оставалось времени, Юра прыгнул в речку и вытолкнул племянницу на берег. Однако самому сразу вылезть не удалось: мальчика понесло по течению. Превозмогая холод, он из последних сил сумел зацепиться за прибрежный куст и выбрался на сушу.

В рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в ноябре в Совете Федерации за свой героический поступок Юрий Мельников был награжден медалью «За мужество в спасении».

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Томской области выступило с ходатайством о поощрении школьника ведомственной наградой МЧС России - медалью «За спасение погибающих на водах».

Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя РФ. Награду юному герою вручил начальник регионального управления МЧС генерал-майор внутренней службы Олег Еременко.

ИСТОЧНИК KP.RU