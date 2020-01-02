В зимние каникулы больше 1 200 детей в Томской области отдохнут в лагерях

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:12:36+03:00

Новогодние каникулы в детском лагере не обойдутся без встречи с Дедом Морозом. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Во время зимних каникул круглогодичная детская оздоровительная кампания в Томской области продолжится. За счет средств регионального и местных бюджетов будет организован отдых более 1 200 детей.

В первой половине января маленьких томичей примут 13 организаций детского отдыха и оздоровления. Так, тематические смены проведут лагеря «Здоровье», «Зеленый мыс», «Березка», «Восход» и «Солнечный». Санаторные оздоровительные детские смены состоятся на базе детского санатория «Космонавт», санаториев «Синий утес», «Прометей», «Заповедное», «Санаторий-профилакторий № 2».

Например, в детском оздоровительном лагере «Зеленый Мыс» пройдет профильная языковая смена «Британия» с носителем английского языка. В центре «Солнечный» на профильную смену «Я умею» соберутся дети с нарушенным слухом. В центре детского и семейного отдыха «Здоровье» с 3 по 12 января будет организована тематическая смена «Секретная служба Деда Мороза»; ее участников ждут традиционный заезд на санях, постройка ледового городка и рождественские гадания.

Как сообщила начальник областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева, на зимние каникулы приобретены путевки для отдыха ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении. Родители и опекуны этих детей получают путевки через центры социальной поддержки населения по месту жительства и через многофункциональный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU