Все на валенки: необычный турнир пройдет в Томске в праздничные дни

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:04:47+03:00

Организаторы надеются, что сугубо сибирский вид спорта приживется и в Томске. Фото: из открытых источников

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4 и 5 января с 10.00 в областном центре на хоккейном корте по улице Транспортной, 4 (рядом со средней школой № 47), состоится турнир по хоккею с мячом на валенках среди взрослых команд. Назавтра, 6 января, с 13.30 на катке «Под звездным небом» в переулке Томском пройдет финальная игра турнира.

Состязания организуют городское управление физкультуры и спорта, общественная организация «Федерация хоккея города Томска» и детско-юношеская спортивная школа № 4. Заявки будут приниматься перед началом турнира 4 января до 10.00 по месту проведения. По условиям соревнований вместо коньков используются валенки, в некоторых случаях лед заменяет снежное покрытие, таймы сокращены до 5-10 минут.

Напомним, что первый турнир по хоккею с мячом на валенках в Томске состоялся в марте нынешнего года. В стартах приняли участие и профессиональные спортсмены, однако большинство игроков - это любители, люди разного возраста и профессий, которые не готовы выйти на игру в коньках.

Тогда первое место заняла команда «Сибиряк», серебряные медали завоевали хоккеисты «Академика», третье место досталось коллективу под названием «Ватники». Но, главное, все участники получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Кстати, хоккей с мячом на валенках становится все популярнее у сибиряков: он получил распространение в Иркутске, Красноярске, Хабаровске, Новосибирске. А в Кемерове даже проводится чемпионат города по этому виду спорта - не олимпийскому, но весьма азартному.

ИСТОЧНИК KP.RU