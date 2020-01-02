Порядок выдачи разрешений на временное проживание иностранцев в Томской области меняется

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:57:06+03:00

Для удобства заявителей квота распределяется на весь 2020 год

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В 2020-м квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание (РВП) составит 800 штук. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области, для удобства заявителей указанное количество будет распределено на весь 2020 год.

Ранее, чтобы получить РВП, нужно было прийти с заявлением в миграционный центр как можно раньше. Из-за этого последние два года в первый день после новогодних праздников сотни приезжих жителей ближнего зарубежья собирались рано утром у здания ведомства на Иркутском тракте ради получения разрешения. Из-за столпотворения и давки на месте дежурили полицейские и ОМОН. Количество пришедших людей всегда превышало квоту.

Теперь областным Управлением внутренних дел создана специальная комиссия, которая будет рассматривать вопросы выдачи РВП в пределах квоты. Ее работа начнется с 10 января 2020 года, заседания будут проходить не реже одного раза в месяц.

Порядок распределения квоты установлен следующий.

Иностранный гражданин, прибывший в Томскую область с намерением получить РВП, представляет в подразделение по вопросам миграции по месту своего проживания заявление на выделение квоты по установленной форме. О результатах его рассмотрения заявителя уведомят посредством электронной почты (при ее отсутствии - почтовой связью).

Когда комиссия примет решение о выделении квоты для получения РВП, иностранец сможет обратиться с заявлением о выдаче самого разрешения.

ИСТОЧНИК KP.RU