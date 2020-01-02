Команда КВН томской исправительной колонии победила в новогоднем кубке

2 Янв. 2020 2020-01-02T06:50:40+03:00

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Накануне Нового года в УФСИН России по Томской области состоялся КВН, посвященный главным событиям уходящего года. На сцене клуба ИК-3 команды из 5 учреждений подготовили тематические программы. Они боролись за почетное звание самых веселых и находчивых. Первый КВН провели 5 лет назад по инициативе сотрудников воспитательного отдела, с тех пор он стал популярным среди осужденных.

В нынешней программе были заявлены 3 конкурса: «приветствие», «разминка» и «музыкальное домашнее задание». Профессиональное жюри под председательством консультанта управления культуры городской администрации Оксаны Кашинской в составе: капитана команды первой лиги КВН «Дождь» Сергея Язева, участников томских команд КВН Ксении Регнер и Владимира Фроленко высоко оценили артистизм участников.

Первое место заняла команда ИК-4 «Сибирские пряники». Вторыми стали хозяева сцены – «Отцы и дети» из ИК-3. Команде СИЗО-1 «Давай, до свидания!» досталось почетное третье место.

Победители игры прошлого года - «Пиала мира» из ЛИУ-1 - торжественно вручили переходящий кубок достойным соперникам из ИК-4.

Члены жюри поблагодарили всех за высокий уровень актерского мастерства, интересные выступления, свежие экспромты, праздничную атмосферу и наградили призеров почетными грамотами. Руководство ИК-3 подарило командам призы – румяные пироги, которые приготовили в местной пекарне специально для участников КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU