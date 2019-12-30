2019-12-30T10:37:27+03:00
Общество

В зимней школе Томского госуниверситета прошли курс студентки из Сингапура

Морозы не испугали девушек, изучающих русский язык и культуру
Антонина Ленская
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Когда в Томске минус 30, в Сингапуре тоже около 30 градусов, только с плюсом.Когда в Томске минус 30, в Сингапуре тоже около 30 градусов, только с плюсом.Фото: из открытых источников
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Студенты Наньянского технологического университета (Сингапур) в четвертый раз приехали в ТГУ для интенсивного обучения русскому языку на филологическом факультете. В этот раз они посетили Сибирь зимой и три недели изучали русский язык и культуру.

Наньянский технологический университет – ведущий мировой вуз, занимающий 11-е место в рейтинге QS World University Rankings. В 2016 году между ним и ТГУ был заключен меморандум о взаимопонимании, а нынешней зимой в Томске прошла уже четвертая школа интенсивного обучения русскому языку.

– Русский язык сложный, но интересный. Больше всего мне понравилась тема «Род», в английском нет такой категории, поэтому интересно, почему одни предметы женского рода, а другие – мужского, – поделилась впечатлениями студентка Наташа До Рамеш. – Учителя очень дружелюбные, они всегда помогали.

Преподаватели госуниверситета убеждены, что язык нужно изучать параллельно с культурой, поэтому учащиеся также посетили музеи университета и города, Казачий острог, Ботанический сад, Научную библиотеку ТГУ и т. д. В частности, им понравились мастер-классы по росписи матрешки, русскому танцу и народному костюму.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, с 2016 года студенты из Сингапура дважды приезжали на летнюю школу Актру. Там они изучали уникальную природную территорию Горного Алтая, образ жизни и способы адаптации населения в условиях быстро меняющегося климата. А соглашение о проведении летних и зимних школ по русскому языку с Наньянским технологическим университетом было заключено в 2019-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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