Томский автовокзал будет работать в новогодние праздники по особому режиму
Пассажирам из Томска и других городов полезно будет ознакомиться с этой информацией
фото: РИА ТомскФото: из открытых источников
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Режим работы Автовокзала в городе Томске изменится на два дня. Как сообщает сайт предприятия, в последний день уходящего года, 31 декабря, автовокзал будет работать с 06:00 - 21:00. В первый день года 2020, 1 января, рабочее время обозначено с 08:00 - 22:00. И уже со 2 января вокзал и все его подразделения вновь станут работать в обычном режиме. Купить билет онлайн можно на сайте https://avtovokzal-tomsk.ru/
ИСТОЧНИК KP.RU