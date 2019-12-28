В деревне Лоскутово под Томском заработает станция водоподготовки

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-28T13:23:42+03:00

Жители надеются, что теперь проблема с качеством воды будет решена. Фото: из открытых источников

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Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в деревне Лоскутово (входит в Кировский район областного центра) завершено строительство станции водоподготовки. Сейчас там заканчиваются пуско-наладочные работы и настройка оборудования. Специалисты занимаются промывкой всех систем, наполнением резервуаров водой.

25 декабря было получено разрешение от департамента архитектуры и градостроительства на ввод станции в эксплуатацию, документы направлены на регистрацию в Управление Росреестра по Томской области. После этого объект будет оформлен в муниципальную собственность и передан эксплуатирующей организации.

В середине декабря томский мэр Иван Кляйн распорядился до конца 2019 года завершить инфраструктурные проекты на присоединенных территориях. Одним из них стало строительство станции водоподготовки в Лоскутове производительностью 1100 кубометров в сутки. Подрядчиком выступило ЗАО «СМП-95», стоимость контракта составила почти 44 млн рублей.

Компания построила резервуар чистой воды объемом 500 кубометров, здание станции водоподготовки, канализационную насосную станцию и другие инженерные сети, необходимые для работы комплекса.

Добавим, что технологическая схема очистки исходной воды включает в себя несколько стадий: аэрация, обезжелезивание, фильтрование и, наконец, обеззараживание в ультрафиолетовой установке.

Инфраструктурный объект в деревне Лоскутово построен в рамках нацпроекта «Экология». Ранее, в 2016 году, там уже открылась новая газовая котельная и введены канализационные очистные сооружения.

Инфраструктурный объект в деревне Лоскутово построен в рамках нацпроекта «Экология»Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU