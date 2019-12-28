Томскстат проанализировал цены на продукты по Сибирскому округу

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-28T12:51:46+03:00

Статистики озвучили цены только на основные продукты питания. Фото: из открытых источников

Считаем, во сколько обойдется обед в региональных «столицах»

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Территориальный орган Федеральной службы госстатистики по Томской области проанализировал цены на основные продукты питания в территориальных центрах Сибирского федерального округа. Ситуация на сегодняшний день складывается следующая.

По большинству позиций Томск удерживается между максимальным и минимальным значениями средних цен на продовольственные товары, однако по некоторым цифрам выбивается из ряда.

Например, в столице Томской области относительно дешевое сливочное масло - 464,93 руб. за килограмм. Дешевле только в Барнауле (463,81 руб.), а самое дорогое масло в Иркутске (640,70 руб.). При этом у нас, оказывается, наиболее дорогая говядина: килограмм в среднем стоит 364,03 руб. (в Кызыле намного дешевле - 265,39 руб.).

По количеству наиболее дешевых продуктов вообще чаще лидирует Барнаул, а наиболее дорогих - Иркутск. Скажем, сметана там стоит соответственно 167,06 руб. и 289,09 руб. за кило; картофель - 14,28 руб. и 27,83 руб.; яйца куриные (за десяток) - 54,66 руб. и 70,96 руб.

Опять-таки, в столице Алтайского края в среднем дешевле крупа гречневая - 49,97 руб./кило (в Горно-Алтайске - 65,60 руб., в Томске - 58,01).

Куры охлажденные и колбаса вареная обойдутся дешевле в Кемерове: 137,77 руб. и 342,51 руб. за килограмм. Наиболее дороги эти продукты в Иркутске и Красноярске - соответственно 192,07 руб. и 404,90 руб. Кроме того, в Красноярске Томскстат зафиксировал самую высокую цену на хлеб: килограмм пшеничного здесь в среднем стоит 62,80 руб., ржаного и смешанного - 76,81 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU