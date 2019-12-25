Томские студенты и аспиранты получают больше всех престижных стипендий в стране

СЕГОДНЯ 06:47 2019-12-25T06:47:09+03:00

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В Томской области 148 студентов и аспирантов получают стипендии президента и правительства России. Это самый высокий показатель в Сибири и один из наивысших в стране. Об этом сообщает пресс-служба "белого дома".

Так, в ТГУ сегодня учатся 77 стипендиатов президента и правительства. По этому показателю ТГУ занимает второе место в России, уступая только Уральскому федеральному университету, где насчитывается 106 получателей таких стипендий.

В ТПУ стипендий президента и правительства удостоен 31 человек, в ТГАСУ — 20, в ТУСУРе — 14, в ТГПУ — три, в СибГМУ — два, в Томском национальном исследовательском медицинском центре Российской Академии наук — один.

Для сравнения: в Новосибирской области учатся 48, а в Красноярском крае 56 президентских и правительственных стипендиатов.

Добавим, что стипендии президента и правительства России могут быть назначены студентам и аспирантам высших учебных заведений и академических институтов ​за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности (победителям олимпиад и творческих конкурсов, авторам открытий, двух и более изобретений, научных статей)​​.

ИСТОЧНИК KP.RU