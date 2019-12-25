2019-12-25T06:17:37+03:00
Происшествия

16-летний томич с пистолетом ограбил несколько киосков

Теперь он пойдет под суд за свои разбойные нападения
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Продавец-флорист жутко напугалась, когда подросток направил на нее оружиеПродавец-флорист жутко напугалась, когда подросток направил на нее оружиеФото: из открытых источников
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу

в отношении 16-летнего томича. У парня только начинается взрослая жизнь, а он уже решил, что можно совершать разбой. По версии следствия в сентябре 2019 года в вечернее время молодой человек зашел в цветочный салон на улице Лазарева. Там он угрожая продавцу выстрелом из пневматического пистолета, потребовал выдать все деньги, что есть в кассе. Угрозу подкрепил выстрелом в воздух. Напуганный продавец магазина немедленно отдала наличность в сумме 2,7 тыс. рублей. Через три дня обвиняемый вновь "пошел на дело". На этот раз напал на табачный киоск на улице Суворова. Сумма похищенного составила 1,9 тыс. рублей. Свою вину в совершении инкриминируемых преступных деяний обвиняемый признал в полном объеме. За наживу в сумме 4,6 тыс. рублей парню могут назаначить несколько лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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