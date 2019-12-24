Новое отделение гемодиализа откроется в одной из районных больниц Томской области

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-24T14:23:12+03:00

Теперь пациентам необязательно ехать в Томск

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В Колпашевской больнице теперь будет работать столь востребованное и важное отделение.

Оно рассчитано на 32 человека. Своих первых пациентов здесь примут в четверг, 26 декабря. Ранее на гемодиализ жителям района приходилось ездить в Томск.

- Появление отделения гемодиализа позволит повысить качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью. Одна процедура гемодиализа занимает четыре с половиной часа, таких процедур в месяц необходимо проходить 13, — подчеркнула главный врач районной больницы Наталья Дьякина.

В отделении уже установлено современное оборудование, специалисты прошли необходимое обучение. Лицензию на оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, на базе больницы получила компания «Нефролайн – Томск».

ИСТОЧНИК KP.RU