Новое отделение гемодиализа откроется в одной из районных больниц Томской области
В Колпашевской больнице теперь будет работать столь востребованное и важное отделение.
Оно рассчитано на 32 человека. Своих первых пациентов здесь примут в четверг, 26 декабря. Ранее на гемодиализ жителям района приходилось ездить в Томск.
- Появление отделения гемодиализа позволит повысить качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью. Одна процедура гемодиализа занимает четыре с половиной часа, таких процедур в месяц необходимо проходить 13, — подчеркнула главный врач районной больницы Наталья Дьякина.
В отделении уже установлено современное оборудование, специалисты прошли необходимое обучение. Лицензию на оказание медицинской помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, на базе больницы получила компания «Нефролайн – Томск».
ИСТОЧНИК KP.RU
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