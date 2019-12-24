Возле здания администрации Томской области разрешат проводить митинги

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-24T13:49:40+03:00

Для защитников гражданских прав и свобод путь к «Белому дому» открыт. Фото: из открытых источников

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Сегодня на заседании областной Думы депутаты утвердили изменения статьи регионального закона «О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области», где указано, что на расстоянии 100 метров от здания администрации региона митинговать запрещено.

– В ноябре 2019 года Конституционный суд России признал не соответствующим Конституции и федеральному законодательству положение регионального закона Республики Коми, которым был установлен запрет проведения мероприятий в радиусе 50 метров от входа в здания, занимаемые органами власти, – пояснил председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев. Конституционный суд обязал все регионы, в которых имеются запреты на проведение митингов, демонстраций и пикетирований в непосредственной близости от зданий органов власти, привести свои законы в соответствие с федеральным.

Прямой запрет на проведение митингов и пикетирований у здания администрации Томской области был введен в 2012 году. По данным из открытых источников, такое ограничение свободы граждан в настоящее время действует в 44 регионах РФ.

Напомним, что статья 31 главы 2 Конституции РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

ИСТОЧНИК KP.RU