Несостоявшееся свидание: при досмотре в колонии у двух томичек нашли "подарки" для осужденных

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-24T08:14:10+03:00

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Сотрудники томской ЛИУ-1 УФСИН в один день предотвратили две попытки доставки в колонию запрещенных предметов. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Так, в первом случае, 38-летняя томичка пришла на длительное свидание к 30-летнему мужу, осужденному за серию краж, и приготовленный подарок - сим-карту и флеш-накопитель – спрятала в кошелек.

В этот же день другая 34-летняя томичка тоже пыталась пронести на длительное свидание сотовый телефон 42-летнему мужу, осужденному за имущественное хищение.

Обеих женщин задержали на КПП сотрудники учреждения и отменили встречи с супругами. Проведены проверки, материалы об административных правонарушениях по статье 19.12 КоАП РФ направлены в Мировой суд для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU