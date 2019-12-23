В Томске прошла традиционная аэроярмарка

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-23T12:06:10+03:00

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Все утро в аэровокзале звучали рождественские и новогодние мелодии, а запах мандарин создавал атмосферу приближающегося праздника.

Сегодня, 23 декабря, в Аэропорту ТОМСК состоялась традиционная Новогодняя Аэроярмарка. На ней были представлены уникальные работы томских мастеров самых разных направлений: текстиль, одежда, картины, предметы интерьера, украшения из валяной шерсти и дерева, изделия из кожи ручной работы, игрушки, открытки, авторские канцелярские товары и многое другое. Во время утренней регистрации Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом. Маленькие пассажиры с удовольствием рассказывали стихи, пели песни. По сложившейся традиции, пассажиры получили яркие зеленые модели самолетов и другую сувенирную продукцию. А служба бортового питания Аэропорта позаботилась о вкусных подарках. Всех присутствующих развлекал большой и плюшевый Медведь, с которым можно было фотографироваться и поиграть.

ИСТОЧНИК KP.RU