2019-12-23T12:06:10+03:00
Туризм

В Томске прошла традиционная аэроярмарка

Пассажиры, которые улетали утренними рейсами, получили зеленые самолетики
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: tomskairport.ruфото: tomskairport.ruФото: из открытых источников
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Все утро в аэровокзале звучали рождественские и новогодние мелодии, а запах мандарин создавал атмосферу приближающегося праздника.

Сегодня, 23 декабря, в Аэропорту ТОМСК состоялась традиционная Новогодняя Аэроярмарка. На ней были представлены уникальные работы томских мастеров самых разных направлений: текстиль, одежда, картины, предметы интерьера, украшения из валяной шерсти и дерева, изделия из кожи ручной работы, игрушки, открытки, авторские канцелярские товары и многое другое. Во время утренней регистрации Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех с наступающим Новым годом. Маленькие пассажиры с удовольствием рассказывали стихи, пели песни. По сложившейся традиции, пассажиры получили яркие зеленые модели самолетов и другую сувенирную продукцию. А служба бортового питания Аэропорта позаботилась о вкусных подарках. Всех присутствующих развлекал большой и плюшевый Медведь, с которым можно было фотографироваться и поиграть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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