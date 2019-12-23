2019-12-23T05:40:25+03:00
Общество

В Томске еще на пяти адресах появились кнопки вызова полиции

С их помощью человек может вызвать наряд, например, если видит драку
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской областифото: пресс-служба УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Кнопки экстренной связи «гражданин-полиция» в областном центре установлены на 5 зданиях.

1. улица Красноармейская, дом 152;

2. переулок Музыкальный, дом 3;

3. улица Усова, дом 9б;

4. улица Ференца Мюнниха, дом 7д;

5. улица Мичурина, дом 7;

Видео пульт экстренной связи «Гражданин-полиция» позволяет любому гражданину быстро сообщить о происшествии, чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, устройство обеспечивает видео и двухстороннюю аудио связь гражданина с Дежурной частью.

К гражданину, обратившемуся за помощью через систему экстренного вызова, незамедлительно направляется полицейский патруль. В результате поиск подозреваемых будет начат еще до того, как пострадавший напишет заявление. В настоящее время на территории города Томска функционируют 8 таких терминалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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