В Томске еще на пяти адресах появились кнопки вызова полиции
Кнопки экстренной связи «гражданин-полиция» в областном центре установлены на 5 зданиях.
1. улица Красноармейская, дом 152;
2. переулок Музыкальный, дом 3;
3. улица Усова, дом 9б;
4. улица Ференца Мюнниха, дом 7д;
5. улица Мичурина, дом 7;
Видео пульт экстренной связи «Гражданин-полиция» позволяет любому гражданину быстро сообщить о происшествии, чрезвычайной ситуации. Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, устройство обеспечивает видео и двухстороннюю аудио связь гражданина с Дежурной частью.
К гражданину, обратившемуся за помощью через систему экстренного вызова, незамедлительно направляется полицейский патруль. В результате поиск подозреваемых будет начат еще до того, как пострадавший напишет заявление. В настоящее время на территории города Томска функционируют 8 таких терминалов.
ИСТОЧНИК KP.RU