Еврейская община Томска отметит Хануку с ледовой менорой

СЕГОДНЯ 02:21 2019-12-23T02:21:34+03:00

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В воскресенье, начались торжества в честь Хануки - еврейского праздника свечей, который в 2019 году иудеи отмечают с 22 по 30 декабря. Ежедневно в хоральной синагоге будут проводиться мероприятия для детей и взрослых, сообщил религиозный лидер томской еврейской общины Леви Каминецкий. В общей сложности отмечать праздник в городе будут около 1 500 человек.

22 декабря в 16 часов праздник был организован для детей от 3 до 12 лет, а 25 декабря он будет проведен для молодежи. Вплоть до 30 декабря около 50 волонтеров будут ходить в гости к пожилым представителям томской еврейской общины, чтобы поздравить их и вместе зажечь свечи на ритуальной меноре - особом семирожковом светильнике. Кстати, в этом году впервые в областном центре и вообще в Сибири изготовлена изо льда большая менора, которую установили у хоральной синагоги.

По случаю праздника губернатор Томской области Сергей Жвачкин пожелал членам еврейской общины здоровья, счастья и благополучия. Он отметил, что сообщество вносит значительный вклад в гармонию межкультурных и межрелигиозных отношений, которая исторически сложилась в регионе и в университетском Томске.

Добавим, что 26 декабря в 19 часов томичей поздравит с Ханукой приглашенный гость - популярный артист эстрады Ефим Шифрин.

ИСТОЧНИК KP.RU