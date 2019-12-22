2019-12-22T16:00:02+03:00
Общество

Несколько микрорайонов Томска останутся завтра без света

Узнайте, не попадает ли Ваш адрес под отключение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичам придется временно потерпеть ограничение услугТомичам придется временно потерпеть ограничение услугФото: из открытых источников
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В понедельник, 23 декабря, под плановое отключение электроэнергии попадают сотни адресов в центре и на окраине города, сообщают «Горсети».

С 9:00 до 13:00 электричество будет отсутствовать на:

проспекте Фрунзе, 22-26;

улице Белинского, 5, 8;

улице Никитина, 15-а.

С 9:30 до 16:00

улица Космодемьянской Зои, 1-9, 2-а, 2-б, 4-26, 13-25;

улица Куйбышева, 5;

улица Александра Невского,13, 20, 24.

С 10:00 до 12:00 без электричества будет адрес: улица Смирнова, 7а.

С 13:00 до 16:00 свет отключат:

в садоводческих товариществах и десяти улицах поселка Заварзино;

на улице Мостовой, 21.

С 13:30 до 16:30:

улица Басандайская, 33, 35/3, 35/4, 37-39, 37-а, 54, 58-60, 60/1, 62-а, 62-б, 64-66, 68-а, 70, 70-а, 70-б;

С 09:00 до 16:30 электричества не будет:

поселок Росинка, переулок Вербный, 4-8, 7-9;

поселок Росинка, улица Благовещенская, 1-7, 2-а, 4-10, 11-21.

Более подробная информация об отключениях и список адресов размещены на сайте «Горсетей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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