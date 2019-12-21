Ну, что же ты, студент: в Томске два парня пойдут в суд из-за девушки

СЕГОДНЯ 15:58 2019-12-21T15:58:19+03:00

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Уголовное дело завели на 20-летнего томского студента, который ударил парня и теперь пойдет по 112 статье УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Как сообщили в областной прокуратуре, у подозреваемого и его знакомого сложились неприязненные отношения из-за девушки.

В марте 2019 года в ночное время обвиняемый, решил "расставить все точки над "и", поэтому позвал своего соперника на улицу, чтобы поговорить. Однако во время разговора неожиданно нанес удар кулаком по лицу своему конкуренту. В результате потерпевший получил телесные повреждения в виде гематомы и переломов костей лица. Свою вину подозреваемый не признал, пояснив, что его соперник просто неудачно упал. А вот следователь посчитал иначе. В итоге уголовное дело теперь рассмотрит Кировской районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU