Ну, что же ты, студент: в Томске два парня пойдут в суд из-за девушки
Уголовное дело завели на 20-летнего томского студента, который ударил парня и теперь пойдет по 112 статье УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) Как сообщили в областной прокуратуре, у подозреваемого и его знакомого сложились неприязненные отношения из-за девушки.
В марте 2019 года в ночное время обвиняемый, решил "расставить все точки над "и", поэтому позвал своего соперника на улицу, чтобы поговорить. Однако во время разговора неожиданно нанес удар кулаком по лицу своему конкуренту. В результате потерпевший получил телесные повреждения в виде гематомы и переломов костей лица. Свою вину подозреваемый не признал, пояснив, что его соперник просто неудачно упал. А вот следователь посчитал иначе. В итоге уголовное дело теперь рассмотрит Кировской районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU