2019-12-20T12:40:41+03:00
Происшествия

В Томске обнаружили подпольную контору, где оказалось более 4,5 тысячи литров нелегального алкоголя

На складе полицейские изъяли водку, виски и спирт
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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На проспекте Ленина сотрудники ДПС остановили «Газель». За рулем был 31-летний водитель. Когда полицейские попросили его открыть машину, то изумились. Автомобиль был заполнен спиртосодержащей жидкостью. Но вот источник изготовления водитель предоставить не смог. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Товар правоохранители изъяли, образцы направили на исследование.

Как уточнили в УМВД по Томской области, полиции удалось установить место погрузки. Это было одно из складских помещений на Смирнова. Там стражи порядка изъяли более 4,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время разыскиваются все причастные к этому нелегальному производству.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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