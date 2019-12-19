Томич, убивший родного брата, отправится за решетку и будет платить ребенку погибшего
Ленинский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Томска, убившего родного брата.
Напомним, что в апреле 2019 года обвиняемый, находясь дома у своей матери, в ходе семейной ссоры схватился за нож и ударил им в грудь брата. От ранения мужчина скончался на месте происшествия.
В суде виновный признал свою роковую ошибку и раскаялся в содеянном. Однако заявил, что не помнит события произошедшего и, возможно, был вынужден защищаться от рукоприкладства брата.
С учетом высокой степени общественной опасности подсудимого, который расправился с родственником, будучи пьяным, обвинитель Екатерина Екименко настаивала на назначении наказания, связанного с длительной изоляцией от общества.
Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.
Кроме того, обвиняемый обязан выплатить в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU