Томич, убивший родного брата, отправится за решетку и будет платить ребенку погибшего

СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-19T09:31:01+03:00

Теперь обдумывать содеянное томич будет за решеткой Фото: из открытых источников

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Ленинский районный суд вынес приговор 41-летнему жителю Томска, убившего родного брата.

Напомним, что в апреле 2019 года обвиняемый, находясь дома у своей матери, в ходе семейной ссоры схватился за нож и ударил им в грудь брата. От ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В суде виновный признал свою роковую ошибку и раскаялся в содеянном. Однако заявил, что не помнит события произошедшего и, возможно, был вынужден защищаться от рукоприкладства брата.

С учетом высокой степени общественной опасности подсудимого, который расправился с родственником, будучи пьяным, обвинитель Екатерина Екименко настаивала на назначении наказания, связанного с длительной изоляцией от общества.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 2 года.

Кроме того, обвиняемый обязан выплатить в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего 1 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU