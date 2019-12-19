Пошив спецодежды в Томской области растет, добыча нефти - падает

СЕГОДНЯ 05:37 2019-12-19T05:37:08+03:00

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Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2019 года по отношению к тому же периоду 2018 года составил 100 %, то есть остался на прежнем уровне. Как сообщает Территориальный орган Федеральной службы госстатистики, производство основных товаров показало следующую динамику.

В сфере недропользования добыча природного песка увеличилась на 63,1 %; добыча сырой нефти (включая газовый конденсат) сократилась на 5,5 %, природного и попутного газа - на 2,2 %. В пищевой промышленности производство свинины (кроме субпродуктов) выросло на 39,3 %, масла сливочного - на 26,8 %, творога - на 21,4 %, кондитерских изделий - на 3,4 %. При этом меньше стали выпускать хлебобулочных изделий - на 9,4 %, сыров - на 8,0 %, сметаны - на 5,2 %, колбасных изделий - на 4,5 %, молока (кроме сырого) - на 2,8 %. Выпуск безалкогольных напитков подрос на 6,4 %, однако производство пива сократилось на 7,0 %. В непищевом секторе резко пошел вверх пошив спецодежды - на 73,6 %.

В деревообработке сократилось производство пиломатериалов лиственных пород (44,8 %) и шпона для фанеры (10,4 %), зато намного выросло производство пиломатериалов хвойных пород (52,7 %).

Томские предприятия в 4,9 раза увеличили выпуск пластиковых оконных блоков, на 17,7 % - пластиковой упаковки, на 16,5 % - бутылок и флаконов. Также Томскстат отмечает увеличение производства товарного бетона на 41,1 %, хотя строительных растворов выпущено меньше на 6,1 %. Электрических машин и спецаппаратуры изготовлено больше на 50,1 %; в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий рост умеренный - на 11,9 %. Наконец, производство электроэнергии в регионе за январь-ноябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го сократилось на 3,7 %.

ИСТОЧНИК KP.RU