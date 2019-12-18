Студентам из Томска дали 500 тысяч на создание крышки для бензобаков

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-18T08:05:57+03:00

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Парни получили полмиллиона рублей на реализацию своей идеи. Радиофизики ТГУ сейчас работают над созданием SMART-крышки для бензобаков автомобилей, - сообщили в пресс-службе вуза. Она будет предупреждать владельцев о попытке кражи топлива. Сейчас готов прототип устройства, а к концу 2021 года команда представит конечный продукт, готовый к выходу на рынок. Его стоимость составит 10-15 тысяч рублей.

Над проектом работают трое студентов-радиофизиков – Иван Протопопов, Александр Киселев и Алексей Берсенев.

– В крышку бензобака будут встроены датчик движения, звуковой динамик, можно добавить светодиоды, и при несанкционированном вскрытии крышка будет издавать свето-звуковой сигнал, чтобы отпугнуть злоумышленника, а владельцу будет приходить СМС-сообщение. Чтобы отключить сирену, потребуется отправить обратное СМС, – рассказал Александр Киселев.

Разработчики полагают, что устройство будет востребовано транспортными, нефтегазовыми и лесопильными компаниями, где нередки кражи горючего.

Аналогов в России томскому проекту нет. В Корее на крышку устанавливается камера и поиск происходит постфактум. В США есть подобная система, но ее нужно отдельно перестраивать под разные задачи ее, то есть разбирать, вставлять заново все датчики, и она намного дороже.

Размеры готовой SMART-крышки, по предварительным расчетам томичей, – 5 см в диаметре и 4 см в высоту, вес – не более 400 г. Она будет заряжаться от аккумулятора и держать заряд в течение двух дней. Завершение работ планируется на конец 2021 года, стоимость устройства составит 10-15 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

ИСТОЧНИК KP.RU