Томский художественный музей приглашает на выставку «Регион-70»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-17T09:44:07+03:00

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В четверг, 19 декабря, в 17 часов в Томском областном художественном музее состоится торжественное открытие XXIII региональной молодежной выставки-конкурса «Регион-70». Выставка, имеющая более чем 40-летнюю историю, проводится раз в два года. В ней принимают участие художники в возрасте до 35 лет, которые состязаются в таких видах искусства как станковая живопись, станковая графика, монументально-декоративная скульптура, декоративно-прикладное творчество.

- Роль выставки «Регион-70» заключается в том, что она дает возможность молодым художникам заявить о себе, показать профессиональный рост, представить творческие достижения на такой значимой площадке, как Художественный музей, - говорит председатель правления ТРО ВТОО «Союз художников России» Антон Гнедых. - Многие из участников прошлых лет уже состоялись как серьезные художники. Это, например, Мария и Владимир Маковенко, Сергей Авдеев… Мы рады, что все более активное участие в выставке-конкурсе принимает учащаяся молодежь.

Предстоящее событие, возможно, позволит открыть в томском изобразительном искусстве новые имена.

Выставку организуют департамент по культуре Томской области, ОГАУК «Томский областной художественный музей», Томское региональное отделение «Союза художников России», Томская региональная общественная организация «Творческий союз художников». Председатель жюри - заслуженный художник РФ Сергей Лазарев. Продлится выставка-конкурс «Регион-70» до 26 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU