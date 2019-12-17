2019-12-17T09:44:07+03:00
Звезды

Томский художественный музей приглашает на выставку «Регион-70»

Молодые авторы представят свои работы в разных жанрах
Антонина Ленская
Поделиться:
Участники молодежной выставки не ограничены в выборе изобразительных жанров и форм.Участники молодежной выставки не ограничены в выборе изобразительных жанров и форм.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В четверг, 19 декабря, в 17 часов в Томском областном художественном музее состоится торжественное открытие XXIII региональной молодежной выставки-конкурса «Регион-70». Выставка, имеющая более чем 40-летнюю историю, проводится раз в два года. В ней принимают участие художники в возрасте до 35 лет, которые состязаются в таких видах искусства как станковая живопись, станковая графика, монументально-декоративная скульптура, декоративно-прикладное творчество.

- Роль выставки «Регион-70» заключается в том, что она дает возможность молодым художникам заявить о себе, показать профессиональный рост, представить творческие достижения на такой значимой площадке, как Художественный музей, - говорит председатель правления ТРО ВТОО «Союз художников России» Антон Гнедых. - Многие из участников прошлых лет уже состоялись как серьезные художники. Это, например, Мария и Владимир Маковенко, Сергей Авдеев… Мы рады, что все более активное участие в выставке-конкурсе принимает учащаяся молодежь.

Предстоящее событие, возможно, позволит открыть в томском изобразительном искусстве новые имена.

Выставку организуют департамент по культуре Томской области, ОГАУК «Томский областной художественный музей», Томское региональное отделение «Союза художников России», Томская региональная общественная организация «Творческий союз художников». Председатель жюри - заслуженный художник РФ Сергей Лазарев. Продлится выставка-конкурс «Регион-70» до 26 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задолженность по зарплате в Томской области выросла незначительно
До Нового года в Томске планируется расселить 860 человек из «аварийки»
Томичка с африканскими корнями стала лучшей вокалисткой
Томичи могут встретить Новый год на площади Новособорной
Томский художественный музей приглашает на выставку «Регион-70»
В Томске автобус врезался в ГАЗель, пока водитель ее ремонтировал
«Томсклесхоз» предлагает купить елки по «бюджетным» ценам
Перед Новым годом томичам, задолжавшим более 100 тысяч рублей, отключили отопление с электричеством
В Томске начали лечить послеродовую депрессию у мужчин
Аспирантка Томского госуниверситета защитила диссертацию в России и Испании
Грудной младенец получил травмы в ДТП с такси в Томске
В Томской области экспорт пищевой продукции вырос почти в 20 раз
Северск Томской области вошел в топ-15 комфортных российских городов
Мышей из Томска увезут в Подгорное
27 тысяч жителей Томской области не смогут вылететь за границу из-за долгов
Томичу проломили череп из-за того, что тот выгуливал собак без поводка
Томские самбистки завоевали семь золотых медалей первенства Сибири
Ремонт «Пассажа Второва» в Томске начнется в 2020 году
Девочка из Томска мечтает пойти в школу без инвалидной коляски
В десятках домов Томска в понедельник отключат холодную воду
Вороватый гость вынес из дома хозяев в томском селе продукты из холодильника
В Томске в Тимирязево отравили собак таблетками против туберкулеза
Детский центр объявил день медосмотров для маленьких томичей
В Томскстате подсчитали стоимость традиционного салата «Оливье»