2019-12-16T13:39:50+03:00
Происшествия

Грудной младенец получил травмы в ДТП с такси в Томске

Ребенка спасло удерживающее устройство
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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В воскресенье, 15 декабря, на одной из оживленных улиц Томска произошла авария, в которой пострадал трехмесячный ребенок. Мальчик находился в автомобиле Nissan Juke, который столкнулся с машиной такси Kia Rio. Как уточнила пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло около 12 часов 25 минут на регулируемом перекрестке в районе дома по улице Красноармейской, 25.

«По предварительной информации, 48-летний мужчина-водитель автомобиля Kia выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора», - назвали возможную причину аварии в полиции.

Сотрудники правопорядка сообщили, что пострадавший от столкновения автомобилей грудной малыш был доставлен в больницу.

В настоящее время, полиция ищет очевидцев происшествия. Их просят обращаться по адресу: Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

ИСТОЧНИК KP.RU

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